В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов

Ряд районов подконтрольного Индии региона Джамму и Кашмир эвакуируют на фоне обострения конфликта с Пакистаном, заявил вице-губернатор региона Манодж Синха.

Глава региона отметил, что тщательно следит за ситуацией и что власти готовы к любому развитию событий.

«Критически оценил ситуацию в приграничных районах Джамму и Кашмир... Я также поручил заместителям комиссаров переместить деревенских жителей из уязвимых районов в более безопасные места, обеспечив для них проживание, питание, медицинскую помощь и транспортные услуги», - написал вице-губернатор на своей странице в соцсети X.

Источник: РИА Новости