Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «немножко задержался» у власти, чтобы подготовить молодое поколение управленцев.

«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался [у власти], но потерпите, ведь должны быть и опытные люди», - сказал Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в белорусской столице.

Президент отметил, что необходимо посмотреть и сделать вывод, «на что способна наша молодежь». Он также призвал сограждан профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах. «Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать - каждый на своем месте. Я как президент буду заниматься своими вопросами. Правительство - экономикой, администрация [президента] - политикой, дипломатией и прочее. Все выстроено, эта машина должна работать без сбоев», - заявил белорусский президент.

Лукашенко выразил уверенность, что перед ним стоят настоящие патриоты, «люди, которые любят свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей». «Ну, и мы еще хотим пожить», - добавил он.

Источник: Белта