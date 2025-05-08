Hürriyet: Трамп предложил Эрдогану выступить посредником в завершении войны между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора попросил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в усилиях по прекращению российско-украинской войны, пишет турецкая Hürriyet со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что президент Эрдоган, в отличие от многих западных лидеров, сохраняет каналы диалога как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что ранее Турции удалось сыграть ключевую роль в организации обмена пленными и открытии «зернового коридора» для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

Эрдоган позитивно отнесся к предложению Трампа о посредничестве, пишет газета.

Также по данным источника газеты, в июне Эрдоган может совершить визит в Вашингтон. Ранее президент Турции пригласил Трампа в Анкару, на что тот ответил, что «приедет с особым визитом», но сначала ждет Эрдогана в США.

Источник: Hürriyet