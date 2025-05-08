Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро с доходов от замороженных активов России

Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине четвертый транш своего кредита макрофинансовой помощи (МФП) в размере €1 млрд, укрепив роль ЕС как крупнейшего донора Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности МФП составляет 18,1 млрд евро.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение.

Говоря о поддержке обороны, фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине военную помощь на сумму 50 млрд евро.

Глава Еврокомиссии призвала «перейти от логики помощи к логике интеграции европейских оборонных отраслей». Политик указала, что подобный подход является наиболее эффективным и финансово выгодным способом поддержки военных усилий Украины.

Источник: Gazeta.ru