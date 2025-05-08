 Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро с доходов от замороженных активов России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро с доходов от замороженных активов России

First News Media15:00 - Сегодня
Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро с доходов от замороженных активов России

Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине четвертый транш своего кредита макрофинансовой помощи (МФП) в размере €1 млрд, укрепив роль ЕС как крупнейшего донора Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности МФП составляет 18,1 млрд евро.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) поможет Киеву занять сильную позицию, если продолжит ему военную помощь, полностью откажется от российских энергоносителей и ускорит вступление Украины в объединение.

Говоря о поддержке обороны, фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз уже предоставил Украине военную помощь на сумму 50 млрд евро.

Глава Еврокомиссии призвала «перейти от логики помощи к логике интеграции европейских оборонных отраслей». Политик указала, что подобный подход является наиболее эффективным и финансово выгодным способом поддержки военных усилий Украины.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
242

Актуально

Повестка Президента

От Южного Кавказа до Юго-Восточной Азии: Баку и Ханой взяли курс на стратегическое ...

Политика

Обсуждено успешное развитие связей между Азербайджаном и Вьетнамом - ФОТО

Общество

Потерпевший, взятый в заложники в Кяльбаджаре: Военнослужащие армянской армии на ...

Мнение

#BoycottAzerbaijan: Почему в Индии вновь ищут внешнего врага? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В мире

NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности супруги

Москвичей призвали не пользоваться лифтами 9 мая

«Армянские авиалинии» на полгода лишены возможности выполнять рейсы

Рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Китае сделали заявление о происхождении коронавируса

Зеленский отверг предложение Путина

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется

Последние новости

Еще 4 человека, объявленные в международный розыск, были экстрадированы в нашу страну

Сегодня, 19:15

NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности супруги

Сегодня, 19:00

Минобороны Азербайджана подготовило команду к учениям в Турции - ФОТО

Сегодня, 18:45

Обсуждено успешное развитие связей между Азербайджаном и Вьетнамом - ФОТО

Сегодня, 18:30

Москвичей призвали не пользоваться лифтами 9 мая

Сегодня, 18:20

Потерпевший, взятый в заложники в Кяльбаджаре: Военнослужащие армянской армии на моих глазах заживо похоронили 23 человек

Сегодня, 18:10

СГБ и Госпогранслужба провели спецоперацию: Задержан наркокурьер

Сегодня, 18:00

​​​​​​​Впервые в состав жюри международного фестиваля «Каннские львы» вошел азербайджанец – ФОТО

Сегодня, 17:52

«Армянские авиалинии» на полгода лишены возможности выполнять рейсы

Сегодня, 17:50

В Гяндже обрушился забор школы

Сегодня, 17:40

В ADNSU открылась Мемориальная комната, посвященная 135-летию со дня рождения первого президента Вьетнама Хо Ши Мина - ФОТО

Сегодня, 17:26

С этой даты будет полностью ограничено движение транспорта на одной из центральных улиц Баку

Сегодня, 17:21

В Гахе обнаружены оружие и боеприпасы

Сегодня, 17:17

В Азербайджане отметят 90-летие Фикрета Годжи

Сегодня, 17:15

Рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах

Сегодня, 17:11

Группе деятелей искусства присуждены премии Президента

Сегодня, 17:05

Группе деятелей культуры и науки предоставлены персональные пенсии Президента АР

Сегодня, 17:04

На судебном процессе продемонстрирован видеоматериал об оккупации Кяльбаджара Арменией

Сегодня, 16:51

На строительство пассажирской канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакене выделяется 5 млн манатов

Сегодня, 16:50

Водителям напомнили о правилах поведения в жилых зонах

Сегодня, 16:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50