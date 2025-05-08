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Почтена память Национального героя Альберта Агарунова

First News Media15:29 - Сегодня
Почтена память Национального героя Альберта Агарунова

8 мая, в день смерти Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, на Шехидляр хиябаны состоялась церемония почтения его памяти.

Могилу Национального героя посетили члены семьи героя, боевые товарищи, члены семей шехидов, гази, представители соответствующих структур и общественности.

Председатель религиозной общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев отметил, что в лице Альберта вспоминаются все павшие за Родину: «Мы не забываем наших шехидов, чтим их память. Пусть «Железный кулак» всегда нависает над врагами».

В свою очередь председатель Общественного объединения ветеранов-танкистов Гаджи Азимов напомнил о героической гибели Альберта: «Шуша, за которую отдал жизнь Альберт, освобождена. Думаю, его душа обрела покой», — подчеркнул он.

Боевой товарищ Национального героя Намиг Аббасов рассказал, что в день гибели Альберта он находился рядом с ним: «Альберт был очень жизнерадостным человеком. У нас были прекрасные отношения. Говорить о нем тяжело. Последний раз, когда началось контрнаступление, мы выдвинулись в сторону вражеских позиций. В этом бою погибли Альберт и другие наши товарищи».

На мероприятии прозвучали стихи, посвященные шехидам. Также было сообщено, что недавно в Нидерландах выпущены открытки с изображением Национального героя Альберта Агарунова.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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