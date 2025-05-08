BoycottAzerbaijan: Почему в Индии вновь ищут внешнего врага? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В последние недели в индийском медиапространстве и соцсетях развернулась масштабная кампания против Азербайджана, ознаменованная хэштегом #BoycottAzerbaijan, индийские блогеры и политики, в частности, призывают граждан страны отказаться от поездок в республику.

Причиной послужила открытая поддержка, которую Баку выразил Исламабаду в условиях очередного витка напряженности между Индией и Пакистаном.

Своим мнением о причинах этой информационной атаки, ее международном контексте, роли внешних игроков и стратегических интересах Индии в регионе Южного Кавказа с 1news.az поделилась политолог Егяна Гаджиева.

«Запущенная в индийских соцсетях кампания #BoycottAzerbaijan не имеет под собой никаких оснований. Дело в том, что на протяжении долгого времени позиция Азербайджана в вопросах, касающихся Джамму и Кашмира, остается стабильной и последовательной: мы, как и прежде, выступаем за территориальную целостность Пакистана. Это соответствует как духу стратегического партнерства между нашими странами, так и базовым принципам международного права. Азербайджан также признает право Пакистана и поддерживает его позицию относительно водных ресурсов. За последние три года участились случаи, когда Индия использует воду трех рек в качестве инструмента шантажа по отношению к Пакистану. Отмечу, что между этими странами сложилась неоднозначная ситуация, связанная с водными ресурсами, которая имеет долгую историю и не раз приводила к различного рода последствиям для обеих сторон.

Для справки: между Пакистаном и Индией существует особое соглашение, касающееся водных ресурсов, согласно которому из протекающих через их территории шести рек три восточные предназначены для использования Индией, а три западные —Пакистаном. Эти условия закреплены в международном соглашении, подписанном в 1960 году с участием ООН и Всемирного банка. Азербайджан поддерживает эти принципы и признает право Пакистана на использование своих водных ресурсов, основываясь на уважении международных соглашений и правовых норм.

Для Индии все это не новость, следовательно, изменений в позиции Азербайджана по вопросам, касающимся Индии или Пакистана, не произошло. Таким образом, никаких оснований для бойкота нет», - сказала Е.Гаджиева.

Однако в Индии продолжаются призывы бойкотировать Азербайджан, что политолог объясняет внутренними политическими факторами.

«Индия — страна, где риторика ненависти часто используется в политических целях. Важной составляющей индийской политической психологии является склонность к громким и агрессивным высказываниям, которые периодически нацелены на разные страны. Недавно эта риторика была направлена против Китая, до этого — против Пакистана, а еще раньше — против Шри-Ланки. Сегодня эти агрессивные высказывания обрушились на Азербайджан.

Правда, стоит отметить, что политическая элита страны не поддерживает и официально не одобряет таких выступлений. В то время как провластные СМИ и политические группы могут использовать подобную риторику, власти, как правило, стараются дистанцироваться от открытых обвинений и ненавистнических кампаний, сохраняя нейтралитет.

Есть и второй момент — внутренний. Во время конфликтов или напряженных ситуаций Индия часто применяет направленную на укрепление единства общества тактику по созданию образа внешнего врага. В данном случае таким символом стал Азербайджан, вокруг которого концентрируется ненависть с целью мобилизации общества и его сплочения против предполагаемой угрозы», - отметила политолог.

Эксперт также затронула причины эскалации между Индией и Пакистаном.

«Считаю, что война началась, потому что в последние три года Индия активно участвует в провокациях против своих соседей, будь то Китай, Пакистан или другие страны. Есть два ключевых момента, которые можно расценивать как саботаж и шантаж в отношении Пакистана. Первое — это строительство ряда крупных плотин, включая две средние и одну крупную, что позволяет Индии контролировать водные ресурсы в стратегически важном регионе, таком как, например, Центральная Азия. Это особенно критично, учитывая, что 80% населения Пакистана зависит от этих водных ресурсов в плане сельского хозяйства и продовольственного обеспечения. Возводя эти плотины, Индия фактически ставит Пакистан перед угрозой серьезных продовольственных кризисов, что может привести к масштабным последствиям для населения.

Несмотря на то, что Пакистан пытается решить этот вопрос посредством международных механизмов и правовых инструментов, Индия при поддержке стран вроде Франции продолжает действовать в рамках своей стратегии. В текущий период каких-либо значимых продвижений в решении этой проблемы через международные органы нет.

Пакистан, как и каждая страна, являющаяся членом ООН, обязан обеспечивать свое будущее, в том числе и продовольственную безопасность. Поэтому он время от времени предпринимает меры для защиты своих интересов. Однако на данный момент значительных изменений в политике Пакистана в этом отношении нет.

Что касается террористического акта, произошедшего 22 апреля в Пахалгаме, то его совпадение по времени с подготовкой Индии к масштабным военным действиям вызывает вопросы и наводит на мысль, что действующие в регионе террористические группы могут быть связаны с внешними игроками, поддерживающими Индию в этом конфликте с Пакистаном», - считает Е. Гаджиева.

Возвращаясь к теме бойкота, эксперт отметила, что это далеко не случайность.

«Азербайджан сталкивался с такими провокациями перед крупными международными мероприятиями, что демонстрирует, что они имеют четкую направленность и не происходят спонтанно. Следует учесть, что активная часть индийской диаспоры, особенно в социальных сетях, всегда была враждебно настроена к Азербайджану, а также то, что этнические индусы занимают ключевые позиции в крупных технологических компаниях, в том числе и посты исполнительных директоров. А это дает им возможность влиять на определенные процессы, в частности, на направленные против нашей страны акции.

Приведу конкретный пример: во время COP29 индийская диаспора активно поддержала инициированную Францией кампанию Boycott Azerbaijan. Таким образом, нынешний бойкот в Индии не следует рассматривать как исключительно внутреннее явление. В этом процессе можно найти влияние Франции, и я уверена, что это не случайность», - заявила она.

Эксперт также затронула тему деструктивных шагов, предпринимаемых Индией в отношении стран Южного Кавказа.

«Индия заинтересована в том, чтобы играть важную роль в глобальной стратегической коммуникационной сети. Для этого у нее есть определенные возможности, в том числе с учетом ее территориальных и географических ресурсов. Тем не менее поддерживаемые Индией коммуникационные проекты не настолько рентабельны, как те, которые продвигаются ее оппонентами.

Отношение Индии к Азербайджану следует рассматривать в контексте стратегических интересов Нью-Дели на Южном Кавказе. Наш регион воспринимается этой страной как часть ее глобального коммуникационного проекта. В последние годы в индийском политическом дискурсе все чаще звучит идея противодействия коммуникационным инициативам Китая, особенно в рамках таких проектов, как «Один пояс — один путь». Это противостояние выглядит парадоксально, учитывая социально-экономическую ситуацию в самой Индии: около 95% населения живет за чертой бедности, а средняя продолжительность жизни составляет примерно 40–45 лет. Более того, сама страна систематически страдает от коррупции и злоупотреблений власти со стороны политических элит. На этом фоне попытки Индии позиционировать себя как глобального игрока в стратегических коммуникациях выглядят, мягко говоря, непропорционально ее внутренним возможностям.

Индия — страна с крайне неопределенным будущим. При всех амбициях, которые декларируются на международной арене, внутренние показатели, такие как уровень образования, здравоохранения и социальной защиты, значительно отстают от заявляемых стандартов. Это создает разрыв между имиджем страны и реальным положением дел.

Кроме того, внешняя политика Индии во многом строится на своеобразном политическом романтизме, который культивировался веками. Политический менталитет в Индии пронизан идеей о якобы всесилии страны. Это мышление активно транслируется через массовую культуру, включая киноиндустрию — достаточно вспомнить образ Джимми и других героизированных персонажей. Такое идеализированное восприятие собственной миссии и роли в мире нередко формирует у среднестатистического индийца ощущение вседозволенности и убежденности в том, что его страна способна справиться с любыми вызовами, независимо от реальных ресурсов и обстоятельств.

Однако действительность говорит о другом. Та самая «сильная» страна с армией, численность которой вдвое превышает пакистанскую, в ходе конфликта с Пакистаном за два дня потеряла около пяти новейших истребителей, и это ярко демонстрирует, что за громкими заявлениями далеко не всегда стоит реальная сила.

Что касается нынешней кампании бойкота против Азербайджана, то она носит явный искусственный, инспирированный, характер. Все признаки указывают на то, что ее сценарий написан не в Индии. Это - элемент более широкой информационной и политической стратегии, направленной на подрыв имиджа Азербайджана на международной арене.

Однако индийские политические круги активно используют эту ситуацию в собственных интересах — как для оправдания текущей риторики в адрес Азербайджанского государства, так и для формирования основы будущей внешнеполитической линии. Подобные кампании позволяют им заранее обосновывать возможные шаги против Баку и направлять общественное мнение в нужное русло», - заключила эксперт.