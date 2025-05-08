«Армянские авиалинии» на полгода лишены возможности выполнять рейсы.

Об этом Sputnik-Армения сообщили в Комитете гражданской авиации.

В отношении авиаперевозчика приостановлено действие сертификата эксплуатанта ВС (Air operator certificate), позволяющего выполнять коммерческие рейсы. Это обусловлено отсутствием у авиалиний пригодных бортов или договоров об их аренде.

Если в течение 6 месяцев компания не представит в Комитет пригодные борта или договора о лизинге самолетов, то окончательно будет лишена сертификата.