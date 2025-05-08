NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности супруги

Президент США Дональд Трамп вынужден выполнять работу своей супруги Мелании. Все из-за того, что первая леди не любит находиться в Белом доме.

Об этом пишет издание New York Times.

«Она провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации своего мужа 108 дней назад», — пишут аналитики издания.

Отмечается, что Мелания была сильно напугана покушением на своего супруга, поэтому не стремится переезжать в Белый дом. Нужно сказать, что и во время прошлого срока президентства Мелания не перебралась в Вашингтон, а продолжала находиться в семейной резиденции во Флориде.