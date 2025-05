Стало известно, кто стал новым Папой Римским - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В четверг, 8 мая, в Ватикане состоялся конклав, на котором кардиналы избрали главу Римско-католической церкви.

Новым Папой Римским после Франциска стал Роберт Фрэнсис Прево.



20:20

Кардиналам, собравшимся на конклав в Ватикане для выборов следующего главы Римско-католической церкви, удалось договориться о том, кто станет новым папой римским.

Об этом свидетельствует белый дым, идущий из специальной трубы на крыше Сикстинской капеллы.

Трансляцию из Ватикана ведет BBC News.

Кто именно стал новым понтификом, пока неизвестно. За кандидата должны проголосовать две трети из 133 кардиналов, присутствующих на конклаве.

Ожидается, что скоро новый папа появится в центральном окне собора Святого Петра.

White smoke! The 133 Cardinal electors gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected the new Pope. He will appear soon at the central window of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/XejI7mY43m — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025