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Казус с подарками Джей Ло: звезда увезла из Армении кувшин XIX века

First News Media13:30 - Сегодня
Казус с подарками Джей Ло: звезда увезла из Армении кувшин XIX века

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес случайно увезла с собой из Армении семейную реликвию - кувшин XIX века․

Об этом в соцсетях написали ювелирная компания "Нарекацин"., сообщают армянские СМИ.

В компании, производящей ювелирные изделия, пояснили, что произошло недоразумение. Они получили предложение о сотрудничестве от seven_visions_resort. За считанные часы мастер "Нарекацин" изготовил ожерелье и серьги в национальном стиле, присущем Ван-Васпураканскому региону Западной Армении. Для подачи и более правильного представления Армении, как древнего государства, была выбрана семейная реликвия - кувшин XIX века.

При этом компания Туфенкян подарила ковры с армянским орнаментами. Певице очень понравились подарки. Команда Дженнифер Лопес увезла как украшения, так и кувшин с ковром.

Концерт звезды мирового масштаба Дженнифер Лопес прошел в Иреване 3 августа. Звезда пробыла в Армении два дня в рамках мирового турне Up All Night: Live in 2025.

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