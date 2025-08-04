Украина готовится к визиту Эрдогана

Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипи Эрдогана.

Ключевой темой визита может стать ратификация соглашения о свободной торговле между странами, сообщил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона сейчас активно работает над организацией визита президента Эрдогана в Украину. Личное приглашение турецкому лидеру передал президент Владимир Зеленский, и, как отметил дипломат, он сам подтвердил это приглашение во время недавней встречи с ним.

«Этот визит требует значительных усилий, поскольку существует немало вопросов, мешающих его реализации», - сказал Джелял.

«Приглашение президента Зеленского очень простое: Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно и для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряжение из-за усиления конкуренции. Однако это политическое решение. Президент Зеленский предложил ратифицировать это соглашение во время визита Эрдогана, что было бы хорошим и символическим шагом», - пояснил Джелял.

Источник: РБК-Украина