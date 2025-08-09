«Президент Азербайджана на этот раз вписал новую страницу в историю США»

Автор: депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева

Президент Азербайджанской Республики на этот раз оставил значимый след в истории, находясь с визитом в Соединённых Штатах Америки.

Встреча, состоявшаяся в Вашингтоне, а также подписанные в её рамках документы, стали очередной весомой дипломатической победой Азербайджана. Глава азербайджанского государства, находясь в США, направил миролюбивые послания, призвав к установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Можно с полной уверенностью утверждать, что в ходе вашингтонской встречи были достигнуты исторические договорённости, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Совместная декларация, подписанная лидерами Азербайджана и Армении, а также Президентом Соединённых Штатов Америки в качестве свидетеля, станет важным вкладом в обеспечение мира и стабильности в регионе. Таким образом, был открыт исторический шанс для достижения Южным Кавказом устойчивого мира и процветания.

Парафирование мирного соглашения, равно как и совместный призыв к ликвидации Минской группы ОБСЕ, следует расценивать как серьёзный шаг в направлении установления мира. Особое значение в Совместной декларации имеет пункт, касающийся открытия транспортных коммуникаций между двумя странами.

В документе особо подчёркивается необходимость обеспечения беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой в рамках открытия региональных коммуникаций. Достигнутая договорённость по Зангезурскому коридору имеет особую значимость как для региона, так и для международного сообщества, в том числе в контексте установления транспортных связей и развития сотрудничества между Турцией и тюркским миром. Данное соглашение также укрепляет перспективы превращения Азербайджана в ведущую транзитную державу. Как подчеркнул глава государства, транзитные коридоры, проходящие через территорию страны, обеспечивают финансовые поступления, создают рабочие места и усиливают политическое влияние.

Азербайджанская сторона ожидает, что для подписания окончательного мирного договора в Конституцию Республики Армения будут внесены соответствующие изменения, исключающие территориальные притязания в адрес Азербайджана.

Визит Президента Азербайджанской Республики в Соединённые Штаты Америки также ознаменовался важными вехами в контексте качественно нового этапа в отношениях между Баку и Вашингтоном.

Было положено начало формату стратегического сотрудничества с США. В рамках визита подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии стратегического партнёрства, направленной на выведение двусторонних отношений на уровень стратегического взаимодействия. Данный документ имеет особое значение в плане формирования институциональной базы для практического сотрудничества. Хартия чётко закрепляет направления будущего взаимодействия, включая развитие региональной связанности (в сфере энергетики, торговли и транзита), стимулирование экономических инвестиций (в том числе в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры), а также сотрудничество в сферах обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.

Отмена так называемой 907-й поправки стала очередным значимым политическим успехом Азербайджана.

По словам Президента, Азербайджан не испытывает потребности в какой-либо финансовой помощи, однако данный шаг имеет глубокий символический смысл. Ликвидация несправедливой 907-й поправки спустя 33 года при непосредственном участии лидера Азербайджана является актом символического признания и проявлением уважения к главе азербайджанского государства.