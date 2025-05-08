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В Париже автомобиль врезался в толпу болельщиков ПСЖ

First News Media09:14 - Сегодня
В Париже автомобиль врезался в толпу болельщиков ПСЖ

Во время беспорядков, устроенных в Париже болельщиками столичного футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», в толпу фанатов врезался автомобиль.

Об этом сообщает газета Parisien.

Инцидент произошел вечером 7 мая, когда после победы «Пари Сен-Жермен» в матче полуфинала Лиги чемпионов фанаты клуба организовали массовые беспорядки на Елисейских полях. Тысячи болельщиков поджигали файеры, взрывали петарды, разрушали витрины магазинов и вступали в столкновения с полицией. На улице Христофора Колумба один из автомобилей оказался окружен болельщиками, которые пытались разбить в нем окна. Водитель, пытаясь уйти от толпы, сбил троих человек.

В результате инцидента один из пострадавших находится в критическом состоянии. После наезда несколько десятков фанатов погнались за автомобилем, подожгли его, и машина взорвалась. Пожар был потушен прибывшими на место пожарными. В настоящее время неизвестно, был ли арестован водитель автомобиля.

Источник: Gazeta.Ru

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