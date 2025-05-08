Кто он - первый Папа Римский из США

Роберт Фрэнсис Прево стал первым американским папой римским, сообщает The New York Times.

Он принял имя Лев XIV.

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. В июне 1982-го принял священный сан.

Прево - американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект декастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году.

Папа Лев XIV, хотя и родился в США, говорит на итальянском и испанском языках, но не на английском, отмечает NYT.