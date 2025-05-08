Пашинян намерен обновить правление партии перед выборами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен обновить состав правления партии «Гражданский договор» в преддверии парламентских выборов 2026 года.

Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Пашинян планирует провести полное обновление руководящего состава, чтобы подойти к выборам с «новым партийным лицом». В этом контексте на заседаниях правления активно обсуждаются поведение членов партии, слухи и обвинения, связанные с их возможным участием в коррупционных схемах.

По сути, премьер устраивает для партийцев своеобразный «экзамен»: те, кто его пройдет, войдут в избирательную команду, остальные будут отстранены.

По данным источников, у Пашиняна уже сформирован список депутатов, с которыми он не планирует продолжать сотрудничество. В него входят Арпи Давоян, Лусине Бадалян, Андраник Кочарян, Айк Саркисян и его брат Наири Саркисян (ранее работавший помощником премьера), Эдуард Агаджанян и Карен Саруханян. По мнению премьера, их эффективность оказалась крайне низкой, и список «нежелательных» продолжает пополняться.

В свою очередь, газета «Грапарак» пишет, что внутри партии идет плотная конкуренция среди женщин-активисток, претендующих на места в новом составе правления. Выборы назначены на сентябрь, и в обновленном составе из 16 человек, по решению партии, как минимум треть должны составить женщины.

Среди возможных кандидаток в правление называются Арусяк Джулхакян, Нвард Варданян, Асмик Акопян и Арусяк Манавазян. Получившие место в правлении, как отмечает издание, могут рассчитывать на высокие позиции в будущих предвыборных списках.