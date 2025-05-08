Глава МИД Ирана после посещения Пакистана прибыл с визитом в Индию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Нью-Дели, чтобы встретиться с высокопоставленными официальными лицами Индии.

Об этом сообщает Mehr.

В ходе своего визита глава иранской дипломатии планирует обсудить двусторонние связи, вопросы, представляющие взаимный интерес, а также последние региональные и международные события.

Учитывая недавнюю вспышку напряженности в отношениях между Пакистаном и Индией, Иран выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом военной напряженности и призвал обе стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

Незадолго до этого Аббас Аракчи посетил с визитом Пакистан.