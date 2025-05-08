 CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший в современной истории воздушный бой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший в современной истории воздушный бой

First News Media11:50 - Сегодня
CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший в современной истории воздушный бой

Между Индией и Пакистаном на фоне эскалации конфликта произошел «один из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации боев», одновременно в воздушном бою в ночь на 7 мая участвовало не менее 125 истребителей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источники в пакистанских силах безопасности заявили, что во время атаки Индии они сбили пять самолетов индийских ВВС и один беспилотник, отмечает телеканал.

В бою в ночь на 7 мая, как пишет CNN, участвовало в общей сложности 125 истребителей. При этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства.

Источники CNN добавили, что обмен ракетными ударами «иногда происходил на расстоянии более 160 километров».

«Воздушный бой» между пакистанскими и индийскими истребителями был одним из «самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации»», — подчеркнул в комментарии CNN высокопоставленный источник в пакистанских силах безопасности.

В ночь на 7 мая индийская армия начала операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам.

Он также заявил, что страна не станет нагнетать напряженность, если Нью-Дели отступит.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной. После этого Индия перекрыла подачу воды в реке Инд на территорию Пакистана, заблокировав все четыре шлюза.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
247

Актуально

Повестка Президента

От Южного Кавказа до Юго-Восточной Азии: Баку и Ханой взяли курс на стратегическое ...

Общество

Какой будет погода в Баку в День победы над фашизмом?

Политика

Председатель Милли Меджлиса: Великий лидер вписал свое имя золотыми буквами в ...

Политика

Супруга Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии ...

В мире

Спикер парламента Армении: Мы думали, что позвоним русским, которые и остановят войну

Лукашенко заявил, что «немножко задержался» у власти

Литва вышла из конвенции по противопехотным минам

Израиль пригрозил Ирану: «Сделаем с вами в Тегеране то же самое, что мы сделали с «Хезболла», ХАМАС, Асадом, хуситами»

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Китае сделали заявление о происхождении коронавируса

В Минобороны Индии объяснили удары по Пакистану

Зеленский отверг предложение Путина

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Последние новости

Спикер парламента Армении: Мы думали, что позвоним русским, которые и остановят войну

Сегодня, 14:21

Лукашенко заявил, что «немножко задержался» у власти

Сегодня, 14:15

Шэрон Стоун понесла тяжелую утрату – ФОТО

Сегодня, 14:13

Генеральный директор Nar выступил на конференции в Гяндже - ФОТО

Сегодня, 14:12

От Южного Кавказа до Юго-Восточной Азии: Баку и Ханой взяли курс на стратегическое партнерство

Сегодня, 14:05

В Губе приемная дочь выгнала пожилую мать на улицу

Сегодня, 13:57

При поддержке Azercell фестиваль Baku Flames собрал вместе ведущих мировых экспертов в области рекламы и креативной индустрии - ФОТО

Сегодня, 13:51

OneRepublic: «В Азербайджане мы были впервые, но точно не в последний раз» - ВИДЕО

Сегодня, 13:46

Ариф Бабаев удостоен премии Гейдара Алиева

Сегодня, 13:42

С этой даты будет временно ограничено движение на участке дороги Беюкшор-Пиршаги

Сегодня, 13:37

В Баку за загрязнение воздуха оштрафованы рестораны и Дома торжеств

Сегодня, 13:30

Какой будет погода в Баку в День победы над фашизмом?

Сегодня, 13:25

В Абшеронском районе задержан наркокурьер

Сегодня, 13:24

Турецкий министр выразил благодарность Азербайджану за построенный в Кахраманмараше квартал

Сегодня, 13:21

Состоялся финальный концерт республиканского конкурса вокалистов «Sən elə bir zirvəsən»

Сегодня, 12:51

В Сумгайыте без вести пропал мужчина с психическим расстройством

Сегодня, 12:40

Председатель Милли Меджлиса: Великий лидер вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана

Сегодня, 12:35

В Азербайджане женщина с беременностью высокого риска родила тройню - ФОТО

Сегодня, 12:30

Литва вышла из конвенции по противопехотным минам

Сегодня, 12:25

Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50