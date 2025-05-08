 Трамп допустил снижение пошлин для Китая | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп допустил снижение пошлин для Китая

First News Media23:55 - 08 / 05 / 2025
Трамп допустил снижение пошлин для Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из Китайской народной республики (КНР) могут быть снижены.

Как передает Лента.ру, такую возможность он допустил в разговоре с журналистами в Белом доме.

Отвечая на соответствующий вопрос, Трамп отметил, что в настоящее время пошлины на импортируемые из Китая товары максимально высоки — они находятся на уровне 145 процентов. В связи с этим лидеру США очевидно, что в конечном счете они неизбежно будут снижены.

Поделиться:
213

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом - ФОТО

Общество

80 лет памяти и славы: Азербайджан отмечает День Победы над фашизмом

Общество

На суде заслушаны показания о пытках азербайджанцев, взятых в плен во время ...

Xроника

Президент ОАЭ позвонил Ильхаму Алиеву

В мире

Трамп допустил снижение пошлин для Китая

Нижняя палата Конгресса США поддержала переименование Мексиканского залива

Кто он - первый Папа Римский из США

Стало известно, кто стал новым Папой Римским - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Пакистан нанес ответные удары по Индии

Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется

Президента Сербии Вучича отпустили из больницы - ОБНОВЛЕНО

Китайская плотина замедлила вращение Земли

Последние новости

Джейхун Байрамов обсудил со своим пакистанским коллегой растущую напряженность между Исламабадом и Нью-Дели

Сегодня, 00:45

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом - ФОТО

Сегодня, 00:39

80 лет памяти и славы: Азербайджан отмечает День Победы над фашизмом

Сегодня, 00:00

Трамп допустил снижение пошлин для Китая

08 / 05 / 2025, 23:55

Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом - ОБНОВЛЕНО

08 / 05 / 2025, 23:40

В Сабирабаде затопило понтонный мост, нарушено сообщения между рядом сел

08 / 05 / 2025, 23:20

На суде заслушаны показания о пытках азербайджанцев, взятых в плен во время оккупации Кяльбаджара - ФОТО

08 / 05 / 2025, 23:00

Президент ОАЭ позвонил Ильхаму Алиеву

08 / 05 / 2025, 22:40

Нижняя палата Конгресса США поддержала переименование Мексиканского залива

08 / 05 / 2025, 22:20

Кто он - первый Папа Римский из США

08 / 05 / 2025, 21:42

Стало известно, кто стал новым Папой Римским - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

08 / 05 / 2025, 21:21

Призер Олимпиады в Париже погиб при столкновении поезда и автомобиля

08 / 05 / 2025, 21:00

Скончался ветеран Отечественной войны - ФОТО

08 / 05 / 2025, 20:40

В Баку временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов

08 / 05 / 2025, 20:00

Азербайджан на Кубке Европы по дзюдо представят 19 спортсменов

08 / 05 / 2025, 19:45

Баку выбирает принцип: Почему Ильхам Алиев не едет на 9 мая в Москву

08 / 05 / 2025, 19:30

Еще 4 человека, объявленные в международный розыск, были экстрадированы в нашу страну

08 / 05 / 2025, 19:15

NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности супруги

08 / 05 / 2025, 19:00

Минобороны Азербайджана подготовило команду к учениям в Турции - ФОТО

08 / 05 / 2025, 18:45

Обсуждено успешное развитие связей между Азербайджаном и Вьетнамом - ФОТО

08 / 05 / 2025, 18:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50