Трамп допустил снижение пошлин для Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из Китайской народной республики (КНР) могут быть снижены.

Как передает Лента.ру, такую возможность он допустил в разговоре с журналистами в Белом доме.

Отвечая на соответствующий вопрос, Трамп отметил, что в настоящее время пошлины на импортируемые из Китая товары максимально высоки — они находятся на уровне 145 процентов. В связи с этим лидеру США очевидно, что в конечном счете они неизбежно будут снижены.