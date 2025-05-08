Израиль пригрозил Ирану: «Сделаем с вами в Тегеране то же самое, что мы сделали с «Хезболла», ХАМАС, Асадом, хуситами»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран ждут тяжелые последствия, если различные группировки в регионе, такие как «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене или «Хезболла» в Ливане, продолжат угрожать Израилю или нападать на него.

По его словам, Израиль должен быть в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы и любого врага, поэтому попытки хуситов продолжать атаки на территорию Израиля приведут к тяжелым последствиям.

«Я также предупреждаю иранское руководство, которое финансирует, вооружает и управляет террористической организацией хуситов - система борьбы через прокси закончилась, и ось зла рухнула. Вы (власти Ирана - ред.) несете прямую ответственность. Мы сделаем с вами в Тегеране то же самое, что сделали с «Хезболла» в Бейруте, с ХАМАС - в Газе, Асадом - в Дамаске и хуситами - в Йемене», - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба оборонного ведомства.

Источник: РИА Новости