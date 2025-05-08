Литва вышла из конвенции по противопехотным минам
Литва денонсировала конвенцию по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция). За отказ от обязательств по документу на пленарном заседании Сейма (парламента) проголосовали 107 депутатов при 3 воздержавшихся, против не голосовал никто.
«Выход из конвенции послужит усилению средств сдерживания, повысит эффективность применения армией Литвы мероприятий по контрмобильности», - отметило подготовившее решение Минобороны.
18 марта министры обороны стран Балтии и Польши в совместном заявлении рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции, аргументируя такой шаг обострением военной угрозы и необходимостью иметь возможность использовать все средства сдерживания. Затем к ним присоединилась Финляндия.
Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.
Источник: ТАСС