 Индия и Пакистан обменялись мощными артиллерийскими ударами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Индия и Пакистан обменялись мощными артиллерийскими ударами

First News Media16:40 - Сегодня
Индия и Пакистан обменялись мощными артиллерийскими ударами

Армии Индии и Пакистана в ночь на 9 мая обменялись интенсивными залпами снарядов и выстрелами через свою границу в Кашмире.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, в результате ударов по меньшей мере пять мирных жителей приграничного района не выжили. В Пакистане необычайно интенсивная ночь артиллерийских обстрелов привела к ранению мирных жителей в 12 районах вблизи линии контроля, которая разделяет Кашмир. Люди в приграничных городах сообщают, что стрельба продолжалась до утра пятницы, 9 мая.

«Мы привыкли слышать перестрелки между Пакистаном и Индией на линии контроля, но вчера вечером все было иначе», — сказал агентству местный житель Мохаммад Шакил, живущий недалеко от границы в секторе Чакоти.

Агентство со ссылкой на военных чиновников Индии утверждает, что пакистанские войска обстреляли индийские посты в ночные часы артиллерией, минометами и огнем из пушек в нескольких местах в контролируемом Индией Кашмире. Собеседники АР заявили, что индийские солдаты ответили на это, вызвав ожесточенные перестрелки до раннего рассвета.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
261

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ...

Общество

Туман, солнце и грозы: Прогноз погоды в Азербайджане на 10 мая

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Общество

Азербайджанские военнослужащие прошли маршем по Красной площади - ВИДЕО

В мире

В Карсе почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Армянская оппозиция выдвинула вотум недоверия Пашиняну

Стала известна дата интронизации Папы Римского Льва XIV

Новый папа Римский заявил, что мир живет в эпоху революции

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Захарова: перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу

Путин рассказал, что постоянно думает насчет будущего преемника

Кто он - первый Папа Римский из США

Кадыров заявил, что попросился в отставку

Последние новости

В Карсе почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 19:20

В Барде найдено тело утонувшего подростка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Сборная Азербайджана по парапауэрлифтингу примет участие в Кубке мира в Тбилиси

Сегодня, 18:40

В Баку сносят известный ресторан - ВИДЕО

Сегодня, 18:20

Армянская оппозиция выдвинула вотум недоверия Пашиняну

Сегодня, 17:40

Стала известна дата интронизации Папы Римского Льва XIV

Сегодня, 17:25

Два азербайджанских велосипедиста успешно выступили на международном турнире

Сегодня, 17:20

Смертельное ДТП на юге Азербайджана: трое погибших, среди них — двое детей - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:10

Новый папа Римский заявил, что мир живет в эпоху революции

Сегодня, 16:50

Индия и Пакистан обменялись мощными артиллерийскими ударами

Сегодня, 16:40

Состоялось открытие животноводческого комплекса ООО Крестьянско-фермерское хозяйство Qoç Ət в селе Ханабад Ходжалинского района

Сегодня, 16:30

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 16:20

Почему в Азербайджане процентные ставки по кредитам зависят от регионов? – ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ходжалы» и Центра цифрового управления ОАО «Азеришыг» - ФОТО

Сегодня, 15:50

В Гяндже автомобиль врезался в электрический столб

Сегодня, 15:40

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере информационных технологий, цифровизации и кибербезопасности

Сегодня, 15:30

Заложен фундамент четвертого жилого комплекса, который будет построен в Шуше

Сегодня, 15:20

Пожар в Абшеронском районе локализован - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Шушинского лечебно-оздоровительного центра

Сегодня, 15:00

Три с половиной года за поножовщину в школе: Суд вынес приговор 11-класснику

Сегодня, 14:50
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50