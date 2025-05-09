Индия и Пакистан обменялись мощными артиллерийскими ударами

Армии Индии и Пакистана в ночь на 9 мая обменялись интенсивными залпами снарядов и выстрелами через свою границу в Кашмире.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным агентства, в результате ударов по меньшей мере пять мирных жителей приграничного района не выжили. В Пакистане необычайно интенсивная ночь артиллерийских обстрелов привела к ранению мирных жителей в 12 районах вблизи линии контроля, которая разделяет Кашмир. Люди в приграничных городах сообщают, что стрельба продолжалась до утра пятницы, 9 мая.

«Мы привыкли слышать перестрелки между Пакистаном и Индией на линии контроля, но вчера вечером все было иначе», — сказал агентству местный житель Мохаммад Шакил, живущий недалеко от границы в секторе Чакоти.

Агентство со ссылкой на военных чиновников Индии утверждает, что пакистанские войска обстреляли индийские посты в ночные часы артиллерией, минометами и огнем из пушек в нескольких местах в контролируемом Индией Кашмире. Собеседники АР заявили, что индийские солдаты ответили на это, вызвав ожесточенные перестрелки до раннего рассвета.

Источник: Gazeta.Ru