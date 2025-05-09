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В Карсе почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

First News Media19:20 - Сегодня
В Карсе почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В городе Карс состоялась торжественная церемония, приуроченная к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия, организованного генеральным консульством нашей страны в Карсе, собрались в Парке Гейдара Алиева, где возложили цветы к бюсту архитектору азербайджанской государственности.

Память великого государственного деятеля была почтена минутой молчания.

Генконсул Азербайджана в Карсе Замин Алиев рассказал журналистам об исторической роли Гейдара Алиева, с именем которого связаны спасение государственности, становление и развитие нашей страны.

«Гейдар Алиев по праву занимает особое место в истории Азербайджана. Политика дальновидного государственного деятеля защитила нашу республику в судьбоносный период, вывела из кризиса, сформировав мощный фундамент развития. Общенациональный лидер посвятил всю свою жизнь своему народу. С его именем связаны стабильность и этапы развития Азербайджана», - сказал глава дипмиссии.

По словам генконсула, Гейдар Алиев придавал особое значение связям с Турцией. «Дружба, солидарность и углубляющиеся сотрудничество наших стран, несомненно, зиждятся на изречениях Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, а горе – и наше горе». Мы не забудем о политической и нравственной поддержке народа и руководства Турции в период 44-дневной Отечественной войны», - заверил дипломат, подчеркнув, что дело Гейдара Алиева продолжает жить благодаря его достойному продолжателю – Президенту Ильхаму Алиеву.

Генконсул отметил, что усилия и решимость президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана позволили укрепить позиции двух братских стран на мировой арене.

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