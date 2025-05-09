Мерц: В Украине до конца недели может быть достигнуто соглашение о прекращении огня

Договоренность о длительном прекращении огня в Украине может быть достигнута в ближайшие два дня.

Об этом заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует "Bild".

"Я очень надеюсь, что в эти выходные в Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня".

По словам Мерца, существует "большая вероятность", что трехдневное перемирие будет продлено до 30 дней.

"Я решительно поддерживаю эту инициативу. Также мне известно, что правительства Франции, Великобритании и Польши разделяют эту позицию. Сегодня есть шанс - в эти выходные, после сегодняшнего дня, который в Москве отмечают большим военным парадом - достичь прекращения огня", - отметил Мерц.

Мерц подчеркнул, что Украина поддерживает эту инициативу и соглашается с ней, крупные европейские государства также ее поддерживают.