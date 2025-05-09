Байден опроверг слухи о нарушении умственных способностей

Экс-президент США Джо Байден опроверг все обвинения в том, что у него наблюдались нарушения когнитивных функций.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Они неправы. Ничто не подтверждает это», — сказал Джо Байден.

Бывший глава Белого дома объяснил происходящее тогда множеством проблем, которые навалились на него: последствиями нападения на Капитолий 6 января 2021 года, пандемией COVID-19 и другими трудностями.

Источник: Gazeta.Ru