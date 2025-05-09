Преследовавшая Трампа прокурор попала под следствие

Министерство юстиции США начало расследование сделок с недвижимостью, в которых фигурирует генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Расследование инициировано после обращения директора Федерального агентства по финансированию жилья США Уильяма Дж. Пулте, который в апреле направил письмо генпрокурору Флориды Пэм Бонди. В письме утверждается, что Джеймс фальсифицировала банковские документы и записи о недвижимости для получения государственных субсидий и льготных кредитов.

Это расследование стало первым уголовным разбирательством в отношении сотрудника правоохранительных органов, который ранее активно выступал против президента Дональда Трампа.

Летиция Джеймс ранее подала несколько исков против Trump Organization, обвиняя компанию в нарушениях деловой практики. В прошлом году она выиграла крупное судебное дело на сумму в сотни миллионов долларов. Дональд Трамп заявил о намерении подать апелляцию.

Источник: Gazeta.Ru