Один из основателей транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о планах потратить все свое состояние на благотворительность в течение 20 лет.

Об этом он написал в своем блоге.

«Я решил вернуть свои деньги обществу гораздо быстрее, чем планировал изначально. В течение следующих 20 лет я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на цели спасения и улучшения жизни людей во всем мире», — отметил он.

Благотворительный фонд Гейтса закроется 31 декабря 2045 года. Фонд должен за это время потратить более $200 млрд, добавил бизнесмен.

Источник: Gazeta.Ru