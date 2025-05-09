Пашинян: «Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир»

«Сегодня у нас имеется возможность внести и свой вклад в мирное, процветающее будущее нашего региона», - об этом, как сообщают армянские СМИ, говорится в послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна ко Дню Победы.

«Проект Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания, и мы пойдем по этому пути. Наш регион заслужил право жить в мире и процветании, так и должно быть» - сказано в послании Пашиняна.

По его словам, «вопреки всем внутренним и внешним провокациям», войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир.