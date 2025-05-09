Секретарь Совбеза Армении: Переговоры с Баку по мирному соглашению ведутся напрямую, Россия уже сыграла роль посредника
Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного соглашения напрямую, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
По его словам, Россия уже сыграла роль посредника
«Но Россия же была посредником... Сейчас мы считаем более продуктивным прямые переговоры с Азербайджаном», - заявил он.
Григорян добавил, что новостей по поводу подписания мирного соглашения пока нет.
Источник: ТАСС
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