Секретарь Совбеза Армении: Переговоры с Баку по мирному соглашению ведутся напрямую, Россия уже сыграла роль посредника

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного соглашения напрямую, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, Россия уже сыграла роль посредника

«Но Россия же была посредником... Сейчас мы считаем более продуктивным прямые переговоры с Азербайджаном», - заявил он.

Григорян добавил, что новостей по поводу подписания мирного соглашения пока нет.

Источник: ТАСС