Пакистан надеется на дипломатическое урегулирование конфликта с Индией
Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар выразил надежду, что переговоры с Индией состоятся после глобальных дипломатических усилий по ослаблению напряженности между соседними странами.
«Мои последние [дипломатические] контакты были очень позитивными. Я верю, что теперь путь к переговорам открыт», - приводит его слова телеканал Geo TV.
«Индия должна остановиться, если в ней есть хоть капля здравомыслия. Если они остановятся, то и мы остановимся. Мы не хотим разрушений», - добавил он.
Источник: ТАСС
96