Глава МИД Германии уверен: путь Украины в НАТО необратим

Новый министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль считает путь Украины в НАТО «необратимым».

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, пишет «Европейская правда».

Глава МИД Германии четко дал понять, что Украина продолжает процесс вступления как в Европейский Союз, так и в НАТО.

«В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и что этот путь необратим. Германия придерживается этого решения», – подчеркнул он.