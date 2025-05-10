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Спецпосланник Трампа нарушил протокол на встречах с Путиным, положившись на переводчиков Кремля

First News Media16:30 - Сегодня
Спецпосланник Трампа нарушил протокол на встречах с Путиным, положившись на переводчиков Кремля

Спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным не воспользовался услугами личного переводчика, что стало нарушением устоявшегося дипломатического протокола.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и двух западных представителей, знакомых с деталями переговоров.

«Специальный посланник президента Дональда Трампа нарушил давно устоявшийся протокол, не наняв собственного переводчика во время трех встреч на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным...» — пишет NBC News. Уиткофф предпочел воспользоваться услугами кремлевских переводчиков.
Уиткофф, которому было поручено вести переговоры о прекращении войны в Украине, встречался с Путиным в течение нескольких часов в Москве 11 февраля, 13 марта и 11 апреля в Санкт-Петербурге и «пользовался услугами их переводчиков», сообщил один из западных чиновников.

«Если они разговаривают друг с другом по-русски, он не понимает, о чем они говорят», - добавил чиновник, имея в виду Путина и переводчиков. Сам Уиткофф не говорит по-русски.

По словам двух бывших американских послов, используя кремлевских переводчиков, он рисковал упустить некоторые нюансы в посланиях Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили.
Как отмечает издание, на встрече с Уиткоффом 25 апреля Путина сопровождали его спецсоветник Юрий Ушаков, который занимал пост посла России в Соединенных Штатах с 1998 по 2008 год, и Кирилл Дмитриев, его спецпосланник по инвестициям и экономическому сотрудничеству. К команде Путина присоединился переводчик. На короткой видеозаписи встречи, опубликованной Кремлем, видно, как улыбающийся Уиткофф входит в зал один, а затем пожимает руку Путину, который также широко улыбается.

Похоже, что Уиткоффа не сопровождают никакие советники или эксперты, которые обычно помогают американским чиновникам вести деликатные и сложные переговоры. Когда к Уиткоффу с его стороны стола присоединилась женщина, он указал на нее и сказал: «Переводчик? Из посольства? Хорошо»». Совет национальной безопасности Белого дома и команда Уиткоффа не смогли идентифицировать женщину, когда NBC News спросил об этом.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол сказал, что использование кремлевского переводчика было «очень плохой идеей», которая поставила Уиткоффа «в действительно невыгодное положение».

«Я говорю по-русски и слушал кремлевских и американских переводчиков на одной и той же встрече, и язык никогда не бывает одинаковым», - сказал Макфол в ответ на запрос СМИ.

«Присутствие американского переводчика также обеспечивает более точный письменный отчет о встрече для остальных членов правительства, известный как меморандум о беседе или «memcon», - сказал Макфол, ныне профессор политологии Стэнфордского университета.

«В конце каждой встречи, на которой я присутствовал, я опрашивал переводчика, чтобы убедиться, что мы все правильно расслышали, чтобы в точности передать «memcon». Вы не можете сделать это, используя российского чиновника», - добавил он.

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