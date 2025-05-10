Трамп заявляет: Индия и Пакистан согласились на немедленное прекращение огня

Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня», — написал Трамп.

Он поздравил обе страны с тем, что они «проявили здравый смысл».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что он вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в последние 48 часов общались с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана согласились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — сообщил Рубио.

Информацию о прекращении огня подтвердил вице-премьер Пакистана Исхак Дар, передает BBC News. «Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не ставя под угрозу свой суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

Источник: Meduza