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Умерла легендарный телережиссер, которую Гейдар Алиев прозвал «наша Мисс Телевидение»

First News Media16:38 - Сегодня
Умерла легендарный телережиссер, которую Гейдар Алиев прозвал «наша Мисс Телевидение»

Режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» и старейший сотрудник Первого канала Калерия Кислова умерла в возрасте 99 лет, сообщили ТАСС в дирекции информационных программ Первого канала.

Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Училась в студии новосибирского театра «Красный факел», а затем - в ГИТИС. В 1961 году пришла на телевидение, став ассистентом режиссера в Новосибирской студии, в том же году перебралась в столицу, в Молодежную редакцию Центрального телевидения. В 1974 году начала работать в Главной редакции информации ЦТ (в том числе занимавшейся созданием программы «Время»), через три года была назначена главным режиссером редакции. Руководила съемками Олимпиады-1980, первого телемоста между СССР и США. С 1975 года фактически была личным режиссером Леонида Брежнева, который с подачи Гейдара Алиева называл Калерию «наша Мисс Телевидение».
В 2006 году ушла с должности главного режиссера и стала режиссером-консультантом, один из старейших работников российского Первого канала. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1985), лауреат Государственной премии СССР (1977).

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