Спецпосланник Трампа передаст Путину список из 22 предложений по урегулированию в Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен представить российскому лидеру Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий в Украине.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, перечень условий был разработан переговорщиками из США, стран Европы и Украины. Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также «отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО».

Когда именно Уиткофф представит план президенту России, NBC не сообщает.

Источник: ТАСС