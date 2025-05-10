Пакистан временно закрыл свое воздушное пространство

Пакистан объявил о временном закрытии воздушного пространства страны, ограничения продлятся до 12:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени).

Об этом сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на Управление аэропортов Пакистана.

По его информации, Пакистан закрыл воздушное пространство для всех рейсов с 03:15 (02:15 по бакинскому времени) до 12:00 (11:00 по бакинскому времени) из соображений безопасности из-за индийских ударов.

Ранее Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Представитель ВС Пакистана назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион.