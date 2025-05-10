Новый папа Римский назвал важнейшую проблему человечества
Новый папа Римский Лев XIV изложил видение своего папства и назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект.
Об этом сообщает The Associated Press.
В своей речи он пообещал продолжить ориентироваться на некоторые основные приоритеты своего предшественника папы Римского Франциска. Он призвал хранить «драгоценное наследие» Франциска I.
По словам Льва XIV, оно состояло в «мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и реалиях».
Источник: Gazeta.Ru
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