Новый папа Римский назвал важнейшую проблему человечества

Новый папа Римский Лев XIV изложил видение своего папства и назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект.

Об этом сообщает The Associated Press.

В своей речи он пообещал продолжить ориентироваться на некоторые основные приоритеты своего предшественника папы Римского Франциска. Он призвал хранить «драгоценное наследие» Франциска I.

По словам Льва XIV, оно состояло в «мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях».

Источник: Gazeta.Ru