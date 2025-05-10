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Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

First News Media08:20 - Сегодня
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции против Индии.

Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники.

По их информации, ВС Пакистана поражают многочисленные стратегические цели на территории Индии, сообщается об уничтожении склада ракет BrahMos в Бисе.

Отметим, что напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.

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