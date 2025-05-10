Хакан Фидан рассказал о попытке его отравить в прошлом

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что около пяти лет назад была совершена попытка отравить его мышьяком и ртутью.

«Это было тяжелое отравление мышьяком и ртутью. Отравление произошло где-то, потом это было выявлено в результате анализов. Это произошло четыре-пять лет назад», - сказал Фидан в эфире телеканала 24TV.

Министр не сказал, кто мог совершить попытку отравления. Но он отметил, что «враги существуют не только внутри, но и снаружи».

Фидан занял пост главы МИД в 2023 году. До этого он руководил Национальной разведывательной организацией Турции.

Источник: ТАСС