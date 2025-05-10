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Президент Палестины отверг план Трампа по сектору Газа

First News Media22:00 - Сегодня
Президент Палестины отверг план Трампа по сектору Газа

Палестинская национальная администрация (ПНА) выступает против плана президента США Дональда Трампа по благоустройству сектора Газа.

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава ПНА и президент Палестины Махмуд Аббас, передает ТАСС.

«Мы выступаем против выселения палестинцев за пределы их территорий и не хотим, чтобы в Газе создавали «ближневосточную Ривьеру», — мы считаем этот план неприемлемым, поэтому отвергли его», — сказал он.

По словам лидера ПНА, палестинские власти также «выступают резко против» идеи передать Газу под контроль администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что американцы или другие иностранцы не имеют права управлять сектором Газа.

«Это должна делать только ПНА, и мы проинформировали администрацию США о нашей позиции по данному вопросу», — добавил Аббас.

Источник: Gazeta.Ru

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