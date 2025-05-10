В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги - ФОТО

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, 10 мая в Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Представители Министерства обороны и командиры воинских частей в своих выступлениях особо подчеркнули, что церемония принесения присяги состоялась 10 мая - в день 102-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В своих выступлениях они рассказали о славном жизненном пути и многогранной деятельности общенационального лидера, его неоценимых заслугах перед нашим народом и государственностью, поздравили новобранцев со знаменательным днем, призвали их быть верными Родине, государству, Верховному главнокомандующему и Военной клятве, служить образцово, глубоко постигать секреты вооружения и техники, постоянно повышать боевую подготовку, точно и своевременно выполнять приказы и указания командно-начальствующего состава и быть готовыми в любой момент защитить наши земли.

Церемонии принесения присяги завершились торжественным шествием военнослужащих перед трибунами.