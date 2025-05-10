Мерц, Макрон, Стармер и Туск в Киеве

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в субботу в Киев.

На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров «коалиции решительных». Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины», - сказал Сибига на вокзале.

Источник: РБК-Украина