Индия сообщила об ограниченном ущербе своим авиабазам после атак Пакистана

Индийские военные сообщили об «ограниченном ущербе» своему оборудованию и персоналу на базах ВВС на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в Патханкоте и Адампуре (оба - штат Пенджаб) и в Бхудже (штат Гуджарат).

Об этом сообщила на брифинге представитель индийских ВВС полковник Виомика Сингх.

По ее словам, в ночные часы 10 мая пакистанские военные осуществили воздушные вторжения с использованием беспилотников и обстрелы из крупнокалиберного оружия вдоль линии контроля и вдоль международной границы. «Индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали эти угрозы и большинство беспилотников, однако оборудованию и персоналу на базах ВВС Индии в Удхампуре (Джамму и Кашмир), Патханкоте, Адампуре (оба - штат Пенджаб) и Бхудже (штат Гуджарат) был причинен ограниченный ущерб», - сказала она.

Кроме того, после 01:40 (00:10 по Баку 10 мая) было зафиксировано несколько ракетных обстрелов авиабаз в Пенджабе, сообщила Сингх.

Источник: ТАСС