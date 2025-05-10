Пакистанский премьер объявил сбор военного командования

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование пакистанской армии в связи с началом крупномасштабной военной операции против Индии, сообщает телеканал Geo TV.

«Вскоре после того, как Пакистан начал военную операцию против Индии и ударил по нескольким индийским военным объектам, премьер-министр Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования», — сообщает телеканал.

До этого сообщалось, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, получившую название «Буньян-ум-Марсус». Это арабское выражение, которое дословно переводится как «Стена, покрытая свинцом».

В Пакистане уже утверждают, что кибератакой вывели из строя 70% электросетей Индии. Какое-либо подтверждение этому с индийской стороны на данный момент отсутствует, однако издание Indian Express выпустило предупреждение для жителей страны о возможных кибератаках.

Источник: Gazeta.ru