Шахбаз Шариф: Мы дали Индии достойный ответ

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что «мы дали Индии достойный ответ и отомстили за кровь наших невинных граждан».

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В заявлении офиса Шарифа подчеркивается, что Пакистан проявил крайнюю сдержанность перед лицом индийских провокаций.

Премьер-министр отметил, что Пакистан ответил на ночные ракетные удары Индии по авиабазам и другим объектам. Военная операция Исламабада против Нью-Дели под названием «Буньян Уль Марсус», что в переводе с арабского означает «стена, покрытая свинцом», направлена на несколько военных баз, включая склад ракет на севере Индии.