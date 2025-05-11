Al Arabiya: Израиль атаковал йеменские порты в Эль-Ходейде

Израильская авиация начала наносить удары по йеменским портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, которые расположены на берегу Красного моря в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда.

Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Министерство внутренних дел в сформированном хуситами правительстве также сообщает, что территория провинции подверглась израильской атаке. Ранее армия Израиля призвала немедленно эвакуировать людей из портов Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф. Официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» используют эти объекты для «своей террористической деятельности».