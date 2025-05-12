Генпрокуратура Армении требует конфисковать незаконное имущество у Роберта Кочаряна

Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество незаконного происхождения у второго президента Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости, доли в 15 различных компаниях.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в парламенте страны генеральный прокурор Анна Вардапетян.

«Прокуратура по иску о конфискации имущества незаконного происхождения в пользу Республики Армения требует конфисковать 22 объекта недвижимости; 2 права на покупку имущества; облигации, приобретенные на сумму более 3 млн. долларов и 985 млн. драмов; депозит на сумму более 1,4 млн. долларов; участие в деятельности 15 юридических лиц (среди юридических лиц «Наири Иншуранс», компания «Тойота Ереван», «Таргет групп» и ряд других компаний) на сумму более 4 млн. долларов; право требования займов на сумму в 8,3 млрд. драмов, 260 млн. рублей и около 590 тыс. евро; 2 транспортных средства; стоимость приобретения имущества на сумму, эквивалентную более 3,8 млрд. драмов, и более 20 млрд. драмов», - уточнила генпрокурор.