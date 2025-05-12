Генсек НАТО завтра отправится в Турцию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 13 мая отправится в Турцию.

По сообщению пресс-службы альянса, Рютте проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к неформальной встрече глав МИД стран-членов НАТО.

«13 мая генсек НАТО Марк Рютте отправится в Анкару в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье 14-15 мая», - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что проведение Рютте пресс-конференции не предусмотрено.