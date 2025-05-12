Минтранспорта Казахстана: Отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют после расследования

Окончательный отчет о причинах крушения азербайджанского гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау будет опубликован после завершения расследования.

Как передает 1news.az, об этом РИА Новости сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

«На сегодняшний день комиссией продолжаются мероприятия по дальнейшему расследованию в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 Чикагской конвенции. После завершения расследования будет опубликован окончательный отчет», - сказали в транспортном ведомстве.

В Минтрансе добавили, что полевой этап расследования завершен, 4 февраля был опубликован предварительный отчет по факту крушения самолета.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, 25 декабря потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38, выжили 29.

«Мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», – заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с родственниками погибших и выживших в авиакатастрофе.

Глава государства возложил ответственность за гибель людей на представителей РФ, подчеркнув, что крушения самолета можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным и соблюдались правила наземного обслуживания. Однако план «Ковер», предусматривающий закрытие воздушного пространства, был введен только после того, как самолет был подбит с земли.