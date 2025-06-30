Расим Мусабеков: «Москва решила попрессовать Баку — и просчиталась»

В информационном поле Азербайджана не утихает негодование в связи с произошедшим в Екатеринбурге в конце прошлой недели произволом российских силовиков в отношении представителей местной азербайджанской диаспоры.

Напомним, что в этом одном из крупнейших городов России прошли массовые задержания азербайджанцев, число которых превысило более 50 человек. Задержания сопровождались жестоким обращением с задержанными и членами их семей, вплоть до избиения дубинками, пыток электрошокером и так далее. В результате зверского обращения умерли двое азербайджанцев – братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, еще несколько человек были госпитализированы с тяжелыми травмами после «общения» с местными силовиками.

Официально рейды связывают с нераскрытым уголовным делом об убийстве выходца из Азербайджана Юниса Пашаева, совершенном еще в 2001 году. Вопрос: почему в течение 24 лет расследование этого преступления не получило должного внимания и не было завершено, и почему оно возобновлено именно сейчас.

Но как бы то ни было, поскольку Россия заявила о своей приверженности правовому государству, то и задержание подозреваемых и весь процесс расследования должны проходить строго в рамках закона — без того чрезмерного рвения, которое привело к смерти двоих и ранению как минимум 10 человек.

Как заявил 1news.az депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, «подобная демонстративная жестокость по отношению к азербайджанцам имеет нескольких побудительных причин».

«В целом независимая, самостоятельная политика Азербайджана вызывает раздражение, неприятие в Кремле. Я уверен, что именно оттуда была дана отмашка, хотя точно не знаю, из какой именно кремлевской башни. Могу предположить, что из той, которая курирует силовые структуры, была дана отмашка, что Азербайджан нужно немножко попрессовать. Но результат, думаю, будет противоположный ожидаемому. Здесь проявляются не столько рациональные какие-то цели, сколько реализуется раздражение, желчь, которая накопилась в Кремле в отношении Азербайджана», - сказал Р.Мусабеков.

По его словам, есть и другая сторона: «Она заключается в проведении политики давления на определенные группы населения, которые выводятся за рамки закона и которых можно прессовать с тем, чтобы вымогать деньги, требовать выплатить, как говорится, дань кровью. Сегодня российские силовики заняты охотой, они загребают среднеазиатских гастарбайтеров, азербайджанцев, армян, молдаван, индусов, африканцев с тем, чтобы как пушечное мясо бросить их на украинский фронт, а в случае гибели или ранения не выплачивать никакой компенсации».

Таким образом, по мнению политолога, российская власть за счет мигрантов пытается залатать свои дыры в мобилизации.

«Ну и, наконец, третий фактор – это традиционное для России занятие – поиск внутренних врагов, направление накопившейся в обществе негативной энергии против «чужаков». Там привыкли перекладывать ответственность за собственные проблемы и неурядицы на какую-то определенную категорию. Так, еще в царские времена в России периодически занимались поисками евреев, устраивались еврейские погромы. Во времена Сталина гонениям и репрессиям подвергались всякие там «троцкисты», «бухаринцы» и прочие, людей настраивали на поиск врагов народа. Ну а сейчас, в продолжение этой традиции, в положение жертвы поставлены мигранты. К сожалению, этот тренд исходит не только от власти. Если ознакомиться с комментариями под теми или иными видео в сети, можно удостовериться в том, что эта шовинистическая волна, эта фашизоидность поразила все слои населения России. И, безусловно, это представляет непосредственную опасность для мигрантов. Но я думаю, что эта волна потом рано или поздно аукнется и для самих тех, кто ее разгоняет», - сказал азербайджанский депутат.

По его мнению, если российские власти продолжат подобное давление на азербайджанцев, сопровождаемое зверствами и пытками, то многим соотечественникам не останется ничего другого, кроме как вернуться на родину.

«По мне, так лучше уж, как говорится, хлеб-соль на родине, чем терпеть подобного рода издевательства и риски для собственной жизни и жизни своих близких. Поэтому, если эта антиазербайджанская кампания не будет прекращена, я думаю, что очень многим соотечественникам придется сделать выбор.

Есть такое старое поверье, что вокруг России бывают либо вассалы, либо враги. Азербайджан вассалом не будет ни у России, ни у кого бы то ни было еще. Но и врагом России нам становиться незачем. Остается только одно – максимально увеличивать дистанцию между собой и Россией. И какие-то серьезные, долговременные проекты сотрудничества с Россией при таком характере отношений, безусловно, будет невозможно осуществлять. Там есть и коммуникационные, и энергетические проекты, и много чего другого. И я просто хочу отметить, что мы политический диалог фактически прерываем с Россией. И наша делегация парламентская не поехала в Москву. И остановили визит [вице-премьера РФ Алексея] Оверчука, культурные связи. И если мы не увидим какие-то перемены к лучшему в России, вряд ли их можно будет восстановить. По крайней мере в том объеме, в котором они были раньше. И уж тем более невозможно будет думать о наращивании объема наших отношений с Россией», - констатировал Р.Мусабеков.

Он выразил надежду на то, что в Кремле все же придут к осознанию «бесперспективности и ущербности» подобной «политики грубого произвола, надменного отношения к соседям».

«Ведь то, что они сделали с азербайджанцами, касается не только Азербайджана. Это одновременно еще и сигнал для выходцев из Центральной Азии, из Армении, Грузии. Я думаю, что если рациональная оценка пагубности такой политики будет в Кремле осознана, там найдут возможность наказать тех, кто сотворил этот произвол в отношении азербайджанцев, и дадут какие-то определенные гарантии, что подобного рода бесчинства не повторятся. Тогда совместными усилиями мы постараемся устранить тот ущерб, который был нанесен двусторонним отношениям. Ну а если нет, я думаю, нам хватит и выдержки, и терпения для того, чтобы адаптироваться к новому характеру отношений с Россией. Вопрос не в том, что среди проживающих в России азербайджанцев нет преступников. Конечно же, есть и криминал, и люди, поведение которых вызывает раздражение. Никто не будет это отрицать, но есть в конце концов закон. Даже если эти люди подозреваются в преступлении, вламываться в дом, избивать членов семьи, женщин на глазах у детей, пытать главу семьи. В результате от пыток уже погибли двое, еще несколько находятся в реанимации. Выходит, по делу об убийстве 24-летней давности сами же правоохранители убивают еще двоих, и никто за это не несет ответственности? Это просто невозможно. Показывают на суде, за решетками посажены люди, на лицах которых следы пыток, издевательств, и судьи на это не реагируют, власти не реагируют. Ну тогда кто же себя будет чувствовать в безопасности, посещая подобную страну?» - задался вопросом депутат.

По его мнению, у российского руководства еще есть возможность спасти свое лицо, свалив ответственность за произошедшее на исполнителей.

«Я думаю, что реагировать на произошедшее будут не только азербайджанцы, но и все соседи России, чьи граждане волей обстоятельств находятся на территории этого государства. В большинстве своем мигранты – это та сила, которая поддерживает стабильность российской экономики. А потому важно скорейшее отрезвление и осознание российским руководством пагубности подобного отношения к ним, особенно в нынешней экономической ситуации, когда Россия и так зажата в тисках международных санкций», - подытожил Р.Мусабеков.