Азербайджан и Болгария провели политические консультации

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии состоялись политические консультации.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В рамках визита в Баку заместитель министра иностранных дел Болгарии Елена Шекерлетова была принята главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического партнёрства между двумя странами в различных сферах — включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность, зелёную энергетику, гуманитарное и культурное сотрудничество.

Стороны подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне и политического диалога для укрепления отношений. Было также отмечено значение Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

Особое внимание было уделено энергетическим проектам, реализуемым двумя странами. Подчеркнута их важная роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Стороны отметили наличие широких перспектив для расширения сотрудничества, особенно в области зелёной энергетики и новых проектов.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал болгарскую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, угрозе мин, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В тот же день состоялись межмидовские политические консультации. Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, со стороны Болгарии — заместитель министра иностранных дел Елена Шекерлетова. Стороны обменялись мнениями по ряду двусторонних и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.